Вашингтон, 15 октября. Эпоха господства авианосцев на море подходит к концу, так как уже к середине нынешнего века подобные корабли безнадежно устареют, считают американские аналитики.

Идея об использовании мощи авиации на море появилась еще в первой половине ХХ века, напомнили авторы портала War Is Boring в статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Они уточнили, что подобные инициативы в 1920-х годах отстаивал американский генерал Билли Митчелл, бросивший вызов высокопоставленным чинам ВМС США, большинство которых придерживались концепции доминирования линкоров.

Авианосцы со временем все же заняли основное место на флоте, вытеснив с главных ролей линкоры, отметили журналисты. Тем не менее решающее значение на море эти корабли имели относительно недолго, подчеркнули они. ВМС Соединенных Штатов не потеряли ни единого авианосца во Второй мировой войне после того, как в 1942 году USS Hornet отправился на дно в результате сражения у островов Санта-Крус. Уже к 1944 году американские войска стали применять подобные корабли для нанесения ударов по вражеским берегам.

wikipedia.org / Mass Communication Specialist's 2nd Class Kristopher Ruiz, Christopher Delano, Ryan Litzenberger - U.S. Navy

Успехи авианосцев во Второй мировой не означают, что их невозможно потопить, считают аналитики. По их словам, авианесущие корабли обладают подобной репутацией лишь потому что после 1945 года всерьез воевать им не приходилось. Нынешняя же ситуация для ВМС США является весьма тревожной, так как Пентагон имеет большие проблемы с проектированием новых авианосцев и самолетов для них. Эксперты подчеркнули, что новейший американский корабль подобного типа USS Gerald R. Ford стоит в более чем два раза дороже, чем его предшественник USS George H. W. Bush, и имеет при этом массу проблем. Кроме того, палубный вариант истребителя F-35 также малоэффективен в этой роли, уверены авторы публикации.

Оправданность экономических вложений является вопросом, который может вывести авианосцы «из игры», считают аналитики. По их словам, ВМС США тратят огромные суммы, выпуская все меньше и меньше новых кораблей, которые зачастую не оправдывают стоимость. При этом авианосцы серьезно уязвимы для ударов, так как ситуация в мире сильно изменилась со времен Второй мировой войны, ввиду чего прибрежные линии государств сейчас напоминают настоящие крепости, оснащенные современным ракетным вооружением. Из-за этого их эффективность уже далеко не на том уровне, на котором она находилась раньше. К примеру, подобные ракеты есть у России, которая продает их за рубеж, констатировали журналисты.

yatsenyuk.org.ua / Пресс-служба Арсения Яценюка

«При таком распространении (противокорабельных ракет. — Прим. ред.) возможности целевых групп авианосцев удерживать контроль над береговыми линиями, вдоль которых они должны действовать в роли проекции мощи, исчезнут», — заявили аналитики.

Военные беспилотники также являются серьезной угрозой для авианосцев, так как они имеют мощное вооружение, однако их стоимость в сравнении с пилотируемыми самолетами в разы меньше, отметили эксперты. Они также обратили внимание, что внутри БПЛА отсутствуют живые люди, ввиду чего они способны выполнять даже самые сложные и самоубийственные задачи.

Ранее журналисты из Соединенных Штатов рассказали о российском истребителе Су-33, который может стать основой палубной авиации ВМФ РФ. По их словам, проект этого самолета оказался не слишком удачным и подходящим для использования на российском авианосце «Адмирал Кузнецов», однако после серьезной модернизации крылатой машины ситуация может кардинально измениться.

Кроме того, аналитик «Царьграда» Александр Цыганов также заявил, что эпоха американских авианосцев подходит к концу. Он подчеркнул, что этому поспособствовали российские гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые недавно были протестированы экипажем подлодки «Северодвинск».