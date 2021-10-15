Политолог Лебедев: военное превосходство России вынудит НАТО пойти на сближение с Москвой

Москва, 15 октября. Страны НАТО опасаются растущего военного превосходства России, которое в конечном итоге заставит Альянс пойти на сближение с Москвой. К такому выводу пришел политолог Сергей Лебедев.

Эксперт отметил, что российско-белорусские учения «Запад-2021» вызвали в Европе настоящую истерику. При этом Брюссель потребовал от России объяснить цель проведения подобных маневров. По словам Лебедева, невозможность наладить диалог между Москвой и НАТО обусловлена тем, что в Европе адекватно оценивают военную мощь России, поэтому предпочитают держаться подальше от нее, передает «Экономика сегодня».

«НАТО считает Россию серьезным противником, они боятся нашу армию и понимают, что в случае чего ни США, ни представители Альянса не смогут отразить удар со стороны РФ. Другое дело, что мы не хотим войны и всегда придерживаемся риторики, что любое противодействие возможно остановить с помощью честного, открытого и конструктивного диалога», — отметил эксперт.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2021» с участием 200 тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц техники и вооружения проходили с 10 по 16 сентября на территории двух стран. Позднее в Минобороны РФ заявили, что органы военного управления показали сплоченность штаба и полную совместимость средств управления в ходе маневров.