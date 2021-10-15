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Шугалей заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в Грузии с помощью Саакашвили
Политика
Шугалей заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в Грузии с помощью Саакашвили
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Санкт-Петербург, 15 октября. Жители Грузии вышли на улицы Тбилиси не из-за «любви» к бывшему президенту Михаилу Саакашвили, а на фоне попыток дестабилизации ситуации в стране извне, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

В Тбилиси 14 октября состоялся митинг, который побил девятилетний рекорд страны. На улицах появились около 50 тысяч сторонников Саакашвили, которые требовали освобождения бывшего лидера из тюрьмы.

«Просто так в таком количестве люди не выходят. Безусловно, есть внешние источники, в том числе финансирования. Сейчас идет борьба, стратегия возникновения очагов напряжения вокруг нашей страны (России. — Прим. ФАН)», — уверен Шугалей.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Глава Фонда добавил, что за организацией протестных акций на постсоветском пространстве стоят Соединенные Штаты. Однако инициаторы митинга в Грузии не учли того, что Саакашвили — не та персона, из-за которой может начаться майдан, отметил ученый в интервью «Политике Сегодня».

Как стало известно ранее, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили исключил возможность передачи Саакашвили на Украину. По его словам, политик сможет поехать в любую другую страну минимум через шесть лет.

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саакашвили грузия митинг тбилиси шугалей
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