Вучич сообщил о планах обсудить стоимость газа для Сербии на личной встрече с Путиным

Белград, 15 октября. Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным цену на голубое топливо в ходе личной встречи глав двух государств. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

По словам сербского лидера, встреча запланирована на 25 ноября 2021 года. Он также обратил внимание, что рассчитывает на согласование благоприятных для страны газовых цен.

«Мы получили предварительную дату встречи с Путиным 25 ноября… Планирую обсудить цены на газ», — цитирует Вучича сербское агентство Танюг.

Александр Вучич высоко оценил дружбу с Россией, а также отметил исключительность отношений двух стран. По его словам, сотрудничество РФ и Сербии во всех сферах является отличным. Он также подчеркнул, что не боится говорить об этом, в отличие от других государств.