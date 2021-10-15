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Вучич сообщил о планах обсудить стоимость газа для Сербии на личной встрече с Путиным

  /   Обновлено: 15 октября 2021 15:28
Экономика
Вучич сообщил о планах обсудить стоимость газа для Сербии на личной встрече с Путиным
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Белград, 15 октября. Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным цену на голубое топливо в ходе личной встречи глав двух государств. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

По словам сербского лидера, встреча запланирована на 25 ноября 2021 года. Он также обратил внимание, что рассчитывает на согласование благоприятных для страны газовых цен.

«Мы получили предварительную дату встречи с Путиным 25 ноября… Планирую обсудить цены на газ», — цитирует Вучича сербское агентство Танюг.

Александр Вучич высоко оценил дружбу с Россией, а также отметил исключительность отношений двух стран. По его словам, сотрудничество РФ и Сербии во всех сферах является отличным. Он также подчеркнул, что не боится говорить об этом, в отличие от других государств.

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