Производство одного эпизода «Игры в кальмара» обошлось в 4 раза дешевле, чем серия «Короны»

Москва, 15 октября. Бюджет нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара» составил более 21 миллиона долларов. Один эпизод шоу стоил в несколько раз меньше, чем другие знаменитые картины.

Затраты на одну серию «Игры в кальмара» составили 2,4 миллиона долларов. В общей сложности шоу обошлось кинематографистам в 21,4 миллиона долларов.

Интересно, что один эпизод «Короны» и «Очень странных дел» стоит 10 миллионов и 8 миллионов долларов соответственно. Кроме того, «Игра в кальмара» оказалась дешевле, чем концерт комика Дэйва Шапелла. Бюджет The Closer составил 24,1 миллиона долларов.

«Игра в кальмара» стартовала на стриминговой платформе Netflix в сентябре. За месяц картину посмотрели 111 миллионов пользователей. Это стало рекордом компании по просмотрам в первый день.

Актер Ли Джон-джэ, который исполнил одну из главных ролей в сериале, рассказал о желании вернуться в «Игру в кальмара» во втором сезоне. Однако пока звезда ничего не знает о продолжении проекта.