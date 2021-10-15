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Sohu: российская подлодка пятого поколения «Хаски» станет «убийцей» авианосцев ВМС США
Армия
Sohu: российская подлодка пятого поколения «Хаски» станет «убийцей» авианосцев ВМС США
Федеральное агентство новостей

Пекин, 15 октября. Российская атомная подводная лодка проекта «Хаски» станет главной угрозой для субмарин и авианосцев Военно-морских сил США. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики отметили, что российские специалисты работают над созданием двух модификаций подлодки «Хаски». Одна из них получит крылатые ракеты «Калибр» и будет предназначена для уничтожения вражеских субмарин. Вторую модификацию оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Она сможет уничтожать любые типы кораблей, включая авианосцы, передает «ПолитРоссия».

При создании корпуса будут применяться композитные материалы, а многослойная конструкция подлодки позволит уменьшить ее массу и свести к минимуму отражение сигналов вражеских гидролокаторов. Кроме того, субмарина будет малошумной.

Китайские эксперты выразили уверенность, что новая подлодка станет «убийцей» авианосцев ВМС США, так как сможет без лишнего шума приблизиться к кораблям противника. По мнению аналитиков, в будущем Россия продолжит использовать платформу «Хаски» для создания атомных подводных лодок, способных нести баллистические ракеты. При этом появление подобной субмарины в составе ВМФ РФ станет неприятным сюрпризом для США.

Ранее стало известно, что экипаж атомной подводной лодки «Северодвинск» осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба производилась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель в Баренцевом море, передает телеканал «360».

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