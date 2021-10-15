Яна Рудковская рассказала о проектах Баскова, который отмечает 45-летие

Москва, 15 октября. Музыкальный продюсер Яна Рудковская поздравила певца и друга Николая Баскова с юбилеем. Она в беседе с журналистами рассказала о многочисленных идеях проектов звезды сцены.

Басков за свою творческую жизнь попробовал себя в разных направлениях. Он начинал как оперный певец, потом попробовал свои силы в политике. Чем бы не занимался артист, он неизменно оставался на сцене.

Рудковская отметила, что в свои 45 лет певец не намерен сбавлять обороты. По ее словам, у артиста огромное количество идей и проектов, которые он собирается воплотить.

«Я думаю, что самое главное пожелание — это здоровье. Чтобы, что он желал себе, обязательно сбывалось. У него всегда разные пожелания, он всегда что-то хочет, всегда чем-то горит, у него много идей, проектов. Чтобы все, что он задумал в новом десятилетии, все сбывалось», — сказала Рудковская в комментарии «Народным Новостям».

Николай Басков не женат. Лишь однажды он связал себя узами брака с дочерью продюсера Бориса Шпигеля Светланой. Брак просуществовал семь лет. У супругов родился сын Бронислав. После расставания у артиста было несколько романов, в том числе с балериной Анастасией Волочковой. Но Басков не увидел в танцовщице будущей жены.