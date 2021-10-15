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Экс-депутат Рады Журавко: без диалога с Россией Украина погибнет в хаосе махновщины

  /   Обновлено: 15 октября 2021 15:13
Политика
Экс-депутат Рады Журавко: без диалога с Россией Украина погибнет в хаосе махновщины
ПолитРоссия

Москва, 15 октября. Разорвав отношения с Россией, Украина погрузится в пучину хаоса, деградации и нищеты, а затем окончательно перестанет существовать как государство. Такой пугающий прогноз оставил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Поведение президента Украины Владимира Зеленского и его команды сулит народу огромные проблемы, посетовал политик в беседе с изданием «Лента.ру». Чем больше Киев будет отдаляться от Москвы и чем яростнее режим бывшего артиста «Квартала 95» будет пытаться доказать, что он способен нормально существовать без конструктивных отношений с Россией, тем хуже будет для всех. Экс-нардеп перечислил пять причин, по которым Украине все же стоит переступить через гордость и пойти на мировую с восточным соседом.

«Первое — это внутренняя хозяйственно-экономическая деятельность, война. Второе — оболванивание народа, приведшее к появлению нацизма и фашизма. Третье — производство тяжелой отрасли: заводы, фабрики, химзаводы — все останавливается. Четвертое — тотальное безденежье. Денег на развитие и модернизацию страны просто нет, а ЕС отказывается их выделять. Пятое — ЕС так и не открыл двери Украине, используя народ как рабов, но даже не компенсируя их труд. И главное — страна накачана войной», — подчеркнул Журавко.

Федеральное агентство новостей /

По словам политика, Киев будет продолжать слепо идти в фарватере западных русофобских настроений, что в конце концов может вылиться в открытый военный конфликт, который обещает быть быстрым и последним в истории украинской государственности. Также Журавко заверил, что какими бы плохими отношения двух стран ни были, Москва всегда будет готова прийти на помощь простому народу: большая политика — отдельно, люди — отдельно.

«Чем выше риск военного противостояния, тем выше вероятность того, что страна развалится, погибнув в хаосе махновщины. Россия до последнего будет пытаться это предотвратить, потому что народ и политика — разные вещи, и граждане Украины не заслуживают такой судьбы. Но политические связи тем не менее разорваны», — констатировал Алексей Журавко.

О предельно плачевном состоянии украинско-российских отношений говорит и статья, опубликованная экс-президентом России Дмитрием Медведевым в издании «Коммерсант». По мнению политика, команда Зеленского — «невежественные и необязательные» люди, а вести диалог следует с их сюзереном. Как отметил журналист Виталий Портников, статьей Медведева Кремль выписал «черную метку» Киеву.

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