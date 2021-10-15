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Замглавы МИД России Руденко сообщил о проработке встречи в «нормандском формате»

  /   Обновлено: 15 октября 2021 15:12
Политика
Замглавы МИД России Руденко сообщил о проработке встречи в «нормандском формате»
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 15 октября. Российская сторона прорабатывает встречу глав МИД «нормандского формата», контакты проводятся на рабочем уровне, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, переговоры можно будет провести тогда, когда будет какая-то основа и договоренность о проведении встречи лидеров стран.

«Прорабатываем (встречу глав МИД. — Прим. ФАН) не только с украинскими, но, в первую очередь, с нашими европейскими партнерами», — отметил Руденко в интервью журналистам.

Как стало известно ранее, глава МИД России Сергей Лавров удивился напору Запада в продвижении «нормандского формата». По его словам, перспективы встречи зависят от того, как Украина будет выполнять Минские соглашения.

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украина нормандский формат мид руденко
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