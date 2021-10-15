Кедми: Россия опередила США в развитии подводного флота

Москва, 15 октября. Российские подлодки обладают уникальными возможностями, которые недоступны субмаринам Военно-морских сил США. Об этом заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.

По словам Кедми, американский подводный флот значительно уступает российскому, о чем свидетельствует недавний инцидент с подлодкой ВМС США USS Connecticut, которая столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. При этом эксперт выразил уверенность, что авария с участием американской субмарины свидетельствует о том, что в мировом океане идет невидимая борьба.

«Все, что сейчас говорят, является лишь верхушкой подводного айсберга. Что там внизу, трудно даже представить. Совершенно новое по историческим понятиям поле боя, поле битвы. Очень захватывающее, самое сложное!» — сказал Кедми в эфире ток-шоу «Соловьев LIVE».

Ранее пресс-служба Военно-морских сил США сообщила, что американская подлодка USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. В ведомстве отметили, что в результате инцидента ядерная силовая установка субмарины не пострадала. При этом носовая часть подводной лодки получила серьезные повреждения. В ближайшее время субмарину могут направить на одну из баз американских ВМС на тихоокеанском побережье США для прохождения ремонта, передает телеканал «360».