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Автоконцерн Mitsubishi показал фото нового гибридного кроссовера
Экономика
Автоконцерн Mitsubishi показал фото нового гибридного кроссовера
Prt Scr youtube.com  /  MitsubishiRussia

Токио, 15 октября. Фотографии гибридной модификации обновленного в этом году японского кроссовера Outlander появились в Сети.

Автомобилестроительная компания из Японии запустила производство CUV Outlander в июле 2021 года. Теперь представители корпорации презентовали снимки гибридной вариации (PHEV) кроссовера. Известно, что премьера модели в мире пройдет 28 октября. Реализация новинки на территории островного государства стартует в декабре.

Mitsubishi Outlander PHEV сможет похвастаться новым уровнем производительности силового агрегата, а также повышенным объемом аккумуляторных батарей. Помимо этого, инженеры компании обновили расположение комплектующих и оптимизировали их интеграцию с салоном.

Впервые гибрид Outlander PHEV появился в 2013 году. Впоследствии машина распространилась на рынки свыше 60 государств по всему миру. Водители используют электрокар для каждодневных поездок, а возможности гибрида практикуют во время преодоления серьезных расстояний. Предыдущая версия кроссовера присутствовала и на отечественном рынке в период с 2014 по 2016 год, но ушла с него из-за низкого спроса.

Объемы продаж японских кроссоверов марки Mitsubishi снизились в начале 2021 года. Указанный тренд затронул модели ASX и Outlander, которые стали менее востребованы на 27% и 36% соответственно.

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авто mitsubishi Outlander гибридный кроссовер PHEV
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