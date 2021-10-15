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Компания Volkswagen планирует сократить около 30 тысяч рабочих мест
Экономика
Компания Volkswagen планирует сократить около 30 тысяч рабочих мест
pixabay.com  /  Simon

Берлин, 15 октября. Немецкое предприятие Volkswagen намерено сократить порядка 30 тысяч рабочих мест из-за перехода на массовый выпуск электромобилей. Об этом заявил гендиректор Volkswagen Герберт Дисс на заседании наблюдательного совета автоконцерна, пишет газета Handelsblatt.

На сегодняшний день в компании работает свыше 600 тысяч сотрудников на более чем 100 заводах по всему миру. Перевод производства на выпуск электрокаров может поставить под сомнение судьбу каждой четвертой позиции основного бренда Volkswagen, отмечает издание.

Автомобильный концерн также производит модели Audi, Skoda, Seat и Porsche. В настоящий момент организация стремится целиком перейти на выпуск электромобилей и встать в один ряд с американской Tesla.

Электрокары Volkswagen ID.3 и XPeng P7 недавно привезли в Россию. Однако у VW ID.3 почти нет шансов выйти на российский рынок, считают журналисты.

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