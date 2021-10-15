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Премьер Судана отклонил предложение главы Суверенного совета о роспуске правительства
Весь мир
Премьер Судана отклонил предложение главы Суверенного совета о роспуске правительства
wikipedia.org  /  International Hydropower Association / CC BY 2.0

Хартум, 15 октября. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок отклонил предложение председателя Суверенного совета и главнокомандующего ВС Абдель Фаттаха аль-Бурхана распустить кабмин, состоящий из выдвиженцев правящей коалиции Сил Декларации свободы и перемен (СДСП).

Это произошло во время их встречи в Хартуме, посвященной разрешению возникшего кризиса власти в стране. Высокопоставленные источники сообщили местным СМИ, что в диалоге участвовал также первый заместитель главы Суверенного совета и по совместительству командующий Силами быстрой поддержки (СБП) Мухаммад Хамдан Дагло, известный как Хамедти.

Являясь вдвоем представителями военного крыла переходной власти, они настаивали на отставке нынешних министров и замене их новыми. В состав правительства, по их мнению, необходимо включить политические группы, отколовшиеся от СДСП и планирующие провести 15 октября демонстрации в Хартуме.

Кроме того, генерал Аль-Бурхан попросил приостановить деятельность враждебно настроенного по отношению к нему Антикоррупционного комитета. Согласно источникам, Хамдок отверг все эти требования, напомнив, что Силы Декларации свободы и перемен выбрали его, чтобы возглавить их правительство и осуществить переход к демократии в Судане.

Так называемая группа «Национальное согласие», вышедшая из состава СДСП и возглавляемая руководителем одного из повстанческих движений Минни Арко Минави, ранее на встрече с премьером также выдвинула ему ряд требований. Одним из них стала отставка кабинета министров.

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судан
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