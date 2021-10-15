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Елизавета II раскритиковала бездействие мировых лидеров в отношении климата
Общество
Елизавета II раскритиковала бездействие мировых лидеров в отношении климата
wikipedia.org  /  Титаник Белфаст / CC BY 2.0

Кардифф, 15 октября. Разговоры о климатическом кризисе, за которыми не следует путей решения ситуации, являются неприемлемыми. Таким мнением поделилась королева Великобритании Елизавета II.

Накануне саммита Cop26, участники которого встретятся для обсуждения изменений климата в мире, монарх прибыла на открытие валлийского парламента в Кардиффе. Елизавета II отметила, что на сегодняшний день ей не известно, кто именно прибудет на климатический саммит.

«Я слышала о Cop26 ...Не знаю, кто приедет. Без понятия. Мы знаем только о людях, которые не приезжают ... Когда они говорят, но ничего не делают, это действительно раздражает», — заявила она во время беседы с герцогиней Корнуолльской и председателем парламента Элин Джонс.

Председатель парламента согласилась с королевой. Она добавила, что рано утром смотрела выступление принца Уильяма, который заявил о бессмысленности полетов в космос в то время, когда на Земле складывается тяжелая экологическая ситуация.

Несколько дней назад британская королева Елизавета II впервые появилась на публике с непривычным аксессуаром. Ее Величество посетила службу в Вестминстерском аббатстве с тростью.

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