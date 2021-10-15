Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 октября 16:03
16:03
Происшествия
Супружескую пару наркоманов из Пермского края задержали в ХМАО
16:02
Экономика
Стоимость биткоина увеличилась на 4% за сутки
16:02
Общество
Испанские спасатели вытащат собак из западни с помощью вертолета
16:00
Весь мир
Ливийские службы безопасности арестовали террориста ИГ из Туниса
15:58
Весь мир
Главы МИД Ливии и Турции обсудили подготовку к декабрьским выборам
15:56
Общество
Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу в России 17 октября
15:54
Политика
Обозреватель портала The Paper предостерег Японию от «ярости Путина» из-за Курил
15:53
Армия
МИД РФ: риски от размещения военных баз ВС США в Центральной Азии превысят любые выгоды
15:52
Общество
Фестиваль украинской культуры пройдет в Приморье
15:50
Происшествия
Грузовой поезд сошел с рельсов под Ростовом
Все новости

Певица Ольга Бузова похвасталась съемками в голливудском фильме
Шоу-бизнес
Певица Ольга Бузова похвасталась съемками в голливудском фильме
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 15 октября. Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками новостью, касающейся ее творческой карьеры. Звезда «Дома-2» приняла участие в съемках голливудского фильма.

Исполнительница хита «Мало половин» похвасталась новым достижением на своей странице в Instagram. При этом знаменитость предпочла сохранить интригу и не стала раскрывать детали проекта.

«Все подробности позже», — написала поющая ведущая.

Однако это не единственное событие, которым поделилась Бузова. Певица побывала в Белеке на фестивале красоты, моды и талантов Miss International. Там телеведущей вручили специальную награду — Miss Universe Beauty Euroasia. Бывшая участница «Дома-2» стала обладательницей короны.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Подписчики по-разному отнеслись к новости об участии Бузовой в голливудских съемках. Некоторые пользователи соцсети порадовались за знаменитость, другие же посмеялись над поющей ведущей.

«Держите, я падаю. Голливудский фильм... Актриса, звезда...»;

«Ого, новые достижения, браво, Оля! Пусть покоряются самые высокие вершины!»;

«В массовке что ли снялась?»;

«Абсолютно не сомневаюсь, что Оля будет сниматься во многих голливудских фильмах и петь на мировых сценах»;

«Господи, за что вас так всюду суют», — написали комментаторы.

Ранее Ольга Бузова стала гостьей программы «Вечерний Ургант». Поклонники заметили, что певица пришла на шоу в платье, которое можно купить AliExpress.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Певица Ольга Бузова похвасталась съемками в голливудском фильме
бузова голливуд певица
Комментировать