Певица Ольга Бузова похвасталась съемками в голливудском фильме

Москва, 15 октября. Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками новостью, касающейся ее творческой карьеры. Звезда «Дома-2» приняла участие в съемках голливудского фильма.

Исполнительница хита «Мало половин» похвасталась новым достижением на своей странице в Instagram. При этом знаменитость предпочла сохранить интригу и не стала раскрывать детали проекта.

«Все подробности позже», — написала поющая ведущая.

Однако это не единственное событие, которым поделилась Бузова. Певица побывала в Белеке на фестивале красоты, моды и талантов Miss International. Там телеведущей вручили специальную награду — Miss Universe Beauty Euroasia. Бывшая участница «Дома-2» стала обладательницей короны.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Подписчики по-разному отнеслись к новости об участии Бузовой в голливудских съемках. Некоторые пользователи соцсети порадовались за знаменитость, другие же посмеялись над поющей ведущей.

«Держите, я падаю. Голливудский фильм... Актриса, звезда...»; «Ого, новые достижения, браво, Оля! Пусть покоряются самые высокие вершины!»; «В массовке что ли снялась?»; «Абсолютно не сомневаюсь, что Оля будет сниматься во многих голливудских фильмах и петь на мировых сценах»; «Господи, за что вас так всюду суют», — написали комментаторы.

Ранее Ольга Бузова стала гостьей программы «Вечерний Ургант». Поклонники заметили, что певица пришла на шоу в платье, которое можно купить AliExpress.