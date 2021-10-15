19fortyfive: США не могут восстановить отношения с Россией из-за двух ошибок прошлого

Вашингтон, 15 октября. Диалог между США и Россией может быть конструктивным, но только в том случае, если Вашингтон признает свои ошибки прошлого и пересмотрит свой подход к отношениям с Москвой. Такое мнение в статье для портала 19fortyfive изложил авторитетный американский политолог Брайан Кларк.

На статью Кларка обратила внимание «ПолитРоссия». По окончании холодной войны каждый новый президент США пытался найти ключи к новому формату диалога с Москвой, однако с каждым разом это удавалось все хуже и хуже. Сейчас отношения двух держав находятся в своей низшей точке, а ведь на кону 90% мирового ядерного арсенала и гиперзвуковые технлологии, напомнил эксперт. Белому дому следует как можно быстрее обратить внимание на собственное поведение и исправить его, уверен Кларк.

«Причина, по которой отношения Москвы и Вашингтона не улучшаются, заключается в том, что Америка никогда честно не признавала того, чего хочет Россия. А Россия стремится чувствовать себя в безопасности в пределах собственных границ. И она требует, чтобы к ней относились как к равному и уважаемому партнеру», — назвал первый ключевой промах Вашингтона политолог.

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Другая главная ошибка всех без исключения президентов США после холодной войны в отношении России — неуважение элементарных просьб Москвы. В качестве примера эксперт привел призыв президента Владимира Путина не пересекать установленные красные линии. Несмотря ни на что, Соединенные штаты продолжают это делать. Белый дом не дает поводов думать, что он намерен наладить отношения с Кремлем, сетует Кларк.

«Америка регулярно пересекает российские красные линии. <...> Америке необходимо улучшить свои отношения с Россией, и первый шаг к этому – начать уважать российские интересы», — констатировал Брайан Кларк.

Ранее колумнист 19fortyfive Тед Гален Карпентер обратил внимание на напряженные отношения между Белоруссией и странами НАТО. По мнению эксперта, нарастающий миграционный кризис и санкции против официального Минска могут вылиться в конфликт, который затронет и Россию, и США.