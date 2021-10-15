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Бойцы Суданского революционного фронта пройдут подготовку для службы в Дарфуре
Весь мир
Бойцы Суданского революционного фронта пройдут подготовку для службы в Дарфуре
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Хартум, 15 октября. Заместитель председателя Объединенного высшего военного комитета (ОВВК) сообщил о достижении договоренности обучить четыре тысячи бойцов движений Суданского революционного фронта (СРФ), подписавших Джубинское мирное соглашение для поддержания спокойствия в регионе Дарфур.

ОВВК является органом, контролирующим выполнение условий договора по мерам безопасности. В его состав входят члены военного руководства, представители Организации Объединенных Наций, Африканского союза, Южного Судана, Чада и комиссара, ответственного за программу разоружения, демобилизации и реинтеграции(DDR).

«Постоянному комитету по прекращению огня поручено в течение нескольких недель принять меры для подготовки лагерей и приема бойцов», — сообщил командующий СРФ и один из лидеров «Движения за справедливость и равенство» Сулейман Сандал в интервью для СМИ.

Он отметил, что обучение четырех тысяч солдат пройдет в двух лагерях — Ньялы и Эль-Фашира, расположенных в Южном и Северном Дарфуре соответственно. Только по прохождении подготовки их смогут включить в состав объединенных сил. По его словам, каждое вооруженное движение, входящее в СРФ, выберет для этого 800 своих бойцов.

Всего решено сформировать армию из 12 тыс. военнослужащих, половина из которых предоставлена Революционным фронтом, а другая — регулярными войсками. Они должны выполнять задачи по защите гражданского населения в Дарфуре. Позже их численность увеличат до 20 тыс., однако на данный момент вопрос о расширении сталкивается с препятствиями материально-технического характера.

Сандал объяснил, что в соответствии с Джубинским соглашением подготовка четырех тысяч человек станет началом формирования объединенных сил. Согласно прогнозам, обучение в двух обозначенных выше лагерях стартует в течение нескольких недель, а весь курс продлится около 4-5 месяцев. Всех бойцов готовят для работы в сферах борьбы с наркотиками, защиты гражданского населения, сбора оружия и улаживания межплеменных конфликтов. Кроме того, они могут выполнять некоторые функции полиции, связанные с пресечением криминальной деятельности.

Весь процесс, согласно договоренностям, происходит следующим образом. Сначала солдаты движений СРФ прибывают в лагеря, затем Комитет по прекращению огня, постоянная штаб-квартира которого находится в Эль-Фашире, проводит инвентаризацию и сбор оружия, после чего начинает операции по демобилизации и реинтеграции.

Указ о создании ОВВК вышел в июле 2021 года. Его подписал главнокомандующий ВС Судана и председатель переходного Суверенного совета Абдель Фаттах Бурхан. В задачи нового органа входит надзор за слиянием и демобилизацией военных сил.

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