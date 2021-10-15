Путин провел переговоры с главой думской фракции «Новые люди» Нечаевым

Москва, 15 октября. Российский президент Владимир Путин провел переговоры с руководителем фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, беседа проходила в формате видеоконференции. Путин пообщался с Нечаевым в рамках продолжения встреч с главами думских фракций.

«Президент был проинформирован о планах работы фракции на предстоящий период. Они также обменялись мнениями о текущей ситуации», — сообщил Дмитрий Песков.

Как стало известно ранее, пресс-секретарь российского лидера оценил вероятность встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, пока что такие перспективы не просматриваются.