Иранские учителя вышли на демонстрации с требованием повысить зарплаты

Тегеран, 15 октября. По всей территории Ирана прошли митинги школьных учителей, требующих повышения заработной платы, а также внедрения системы ранжирования, проект которой был одобрен еще около десяти лет назад. К участникам в некоторых случаях присоединились и пенсионеры.

Протесты были организованы Культурной ассоциацией Ирана, глава которой был на некоторое время арестован за призывы к демонстрациям. Тем не менее, несмотря на давление со стороны властей, преподаватели во всех регионах страны вышли на улицы 45 городов. В социальных сетях были отмечены ролики из Тегерана, Бендер-Аббаса, Казвина, Ардебиля и множества других населенных пунктов.

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Massive protests of the Teachers in more than 40 cities in Iran pic.twitter.com/bCvIyUz6Dn — free.them.now (@freethemnow3) October 15, 2021

Митинг в Ширазе совпал с приездом туда президента страны Эбрахима Раиси. При этом учителя выкрикивали критические замечания в адрес государственной телерадиовещательной компании IRIB, обвиняя ее в отказе транслировать кадры протестов на телевидении. В свою очередь, в столице страны демонстранты, помимо повышения заработной платы, требовали освобождения из тюрем учителей, лишенных свободы по политическим мотивам. Аналогичные лозунги звучали и в Бендер-Аббасе.

Iran: Teachers And Retirees Protest In 45 Cities (25 Provinces)

“Imprisoned teachers must be freed,” “We will not give up until we obtain our rights,” “Teacher stand up, defend your rights”#Iran #IranProtests https://t.co/SCzkKJROBs — NCRI-FAC (@iran_policy) October 15, 2021

Школьные учителя требуют увеличить заработные платы до 80% от оклада преподавателей ВУЗов, в противном случае пригрозив прекратить свою работу. Однако парламент и правительство Ирана пообещало лишь увеличить текущий уровень получки на одну четверть.

Протесты учителей, вызванные растущей инфляцией в стране, начали набирать силу еще несколько месяцев назад одновременно с забастовками работников других низкооплачиваемых профессий, например, рядовых нефтяников или водителей-дальнобойщиков. Еще одним поводом стал нереализованный проект по внедрению системы ранжирования, принятый еще в 2011 году. Согласно этому плану, зарплата преподавателя будет помимо оклада включать надбавку, размер которой зависит от уровня его знаний и педагогических способностей. До настоящего времени правительство Ирана так и не реализовало данную инициативу.

ICYMI#IranProtests on October 14

Teachers and retirees protested in 45 cities across #Iran https://t.co/ogS1WEzTph — Iran News Update (@IranNewsUpdate1) October 15, 2021

Сегодня профессия учителя в Исламской Республике находится практически на самом дне тарифной сетки. Несмотря на среднестатистические данные о заработной плате в 9 млн туманов (90 млн риалов, порядка 2100 долларов), фактически реальный заработок учителя в обычной школе при полной занятости приблизительно втрое ниже, что примерно равно 660 долларам США. С учетом растущих из-за кризиса и санкций цен на продукты и услуги, а также высокого уровня безработицы и больших размеров иранских семей, указанной суммы зачастую с трудом хватает для нормальной жизни.