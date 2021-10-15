Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 октября 16:03
16:02
Экономика
Стоимость биткоина увеличилась на 4% за сутки
16:02
Общество
Испанские спасатели вытащат собак из западни с помощью вертолета
16:00
Весь мир
Ливийские службы безопасности арестовали террориста ИГ из Туниса
15:58
Весь мир
Главы МИД Ливии и Турции обсудили подготовку к декабрьским выборам
15:56
Общество
Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу в России 17 октября
15:54
Политика
Обозреватель портала The Paper предостерег Японию от «ярости Путина» из-за Курил
15:53
Армия
МИД РФ: риски от размещения военных баз ВС США в Центральной Азии превысят любые выгоды
15:52
Общество
Фестиваль украинской культуры пройдет в Приморье
15:50
Происшествия
Грузовой поезд сошел с рельсов под Ростовом
15:49
Общество
Власти Сахалина восстановили выброшенный на помойку памятник Гагарину
Все новости

Иранские учителя вышли на демонстрации с требованием повысить зарплаты
Весь мир
Иранские учителя вышли на демонстрации с требованием повысить зарплаты
ТАСС  /  Dedy Sutisna

Тегеран, 15 октября. По всей территории Ирана прошли митинги школьных учителей, требующих повышения заработной платы, а также внедрения системы ранжирования, проект которой был одобрен еще около десяти лет назад. К участникам в некоторых случаях присоединились и пенсионеры.

Протесты были организованы Культурной ассоциацией Ирана, глава которой был на некоторое время арестован за призывы к демонстрациям. Тем не менее, несмотря на давление со стороны властей, преподаватели во всех регионах страны вышли на улицы 45 городов. В социальных сетях были отмечены ролики из Тегерана, Бендер-Аббаса, Казвина, Ардебиля и множества других населенных пунктов.

Митинг в Ширазе совпал с приездом туда президента страны Эбрахима Раиси. При этом учителя выкрикивали критические замечания в адрес государственной телерадиовещательной компании IRIB, обвиняя ее в отказе транслировать кадры протестов на телевидении. В свою очередь, в столице страны демонстранты, помимо повышения заработной платы, требовали освобождения из тюрем учителей, лишенных свободы по политическим мотивам. Аналогичные лозунги звучали и в Бендер-Аббасе.

Школьные учителя требуют увеличить заработные платы до 80% от оклада преподавателей ВУЗов, в противном случае пригрозив прекратить свою работу. Однако парламент и правительство Ирана пообещало лишь увеличить текущий уровень получки на одну четверть.

Протесты учителей, вызванные растущей инфляцией в стране, начали набирать силу еще несколько месяцев назад одновременно с забастовками работников других низкооплачиваемых профессий, например, рядовых нефтяников или водителей-дальнобойщиков. Еще одним поводом стал нереализованный проект по внедрению системы ранжирования, принятый еще в 2011 году. Согласно этому плану, зарплата преподавателя будет помимо оклада включать надбавку, размер которой зависит от уровня его знаний и педагогических способностей. До настоящего времени правительство Ирана так и не реализовало данную инициативу.

Сегодня профессия учителя в Исламской Республике находится практически на самом дне тарифной сетки. Несмотря на среднестатистические данные о заработной плате в 9 млн туманов (90 млн риалов, порядка 2100 долларов), фактически реальный заработок учителя в обычной школе при полной занятости приблизительно втрое ниже, что примерно равно 660 долларам США. С учетом растущих из-за кризиса и санкций цен на продукты и услуги, а также высокого уровня безработицы и больших размеров иранских семей, указанной суммы зачастую с трудом хватает для нормальной жизни.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Иранские учителя вышли на демонстрации с требованием повысить зарплаты
учителя иран митинг
Комментировать