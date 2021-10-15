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Мария Захарова решительно осудила дискриминацию русскоязычных СМИ за границей
Политика
Мария Захарова решительно осудила дискриминацию русскоязычных СМИ за границей
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 15 октября. Русскоязычные средства массовой информации подвергаются дискриминации на территории Евроатлантического пространства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников.

По словам российского дипломата, есть ряд стран, которые специально развязывают кампании против русскоязычных изданий.

«Отдельная тема — системная дискриминация отечественных, русскоязычных СМИ и СМИ соотечественников, которая вошла в обыденность в Евроатлантическом пространстве. По большому счету она стала визитной карточкой в Прибалтике, на Украине», — сообщила Захарова.

Представитель МИД добавила, что Германия идет на пути к этой кампании, однако хочется верить, что Берлин все-таки вспомнить про свои обязательства.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал поддержку соотечественников важнейшим приоритетом. По его словам, Москва намерена наращивать работу в этой сфере.

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Все новости / Политика / Мария Захарова решительно осудила дискриминацию русскоязычных СМИ за границей
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