The Hill: командование ВМС США пообещало уволить непривитых от COVID-19 военнослужащих

Вашингтон, 15 октября. Непрошедшие полную вакцинацию от COVID-19 военнослужащие ВМС США подлежат увольнению. Об этом сообщает американская газета The Hill со ссылкой на директиву командования флотом.

Согласно документу, увольнению подлежат все военнослужащие, которые до 28 ноября 2021 года не пройдут вакцинацию. При этом командование ВМС США допускает исключения для отдельных лиц, в том числе и по медицинским показаниям.

«Моряки должны быть готовы к выполнению своей миссии в любое время, в любом районе мира, включая те, где показатели вакцинации низкие, а распространения заболевания — высокие. Иммунизация имеет первостепенное значение для защиты здоровья военнослужащих и поддержания боеготовности флота», — говорится в постановлении.

Стоит отметить, что к настоящему моменту полный курс вакцинации прошли порядка 94% военнослужащих Военно-морских сил США. При этом в ВС США данный показатель составляет 89%. Прививочная кампания в американских войсках была активизирована в августе 2021 года после распоряжения главы Пентагона Ллойда Остина о начале обязательной вакцинации.

Напомним, 6 августа 2021 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении вакцинации в рядах Вооруженных сил России. Министр отметил, что среди военных вакцинировано более 1,4 миллиона человек. При этом в настоящее время осуществляется ревакцинация от COVID-19.