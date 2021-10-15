Глава «Академии тактики» Полянчук: россияне должны защищать себя не с голыми руками

Санкт-Петербург, 15 октября. Граждане России должны иметь возможность защищать себя при помощи оружия, так как сотрудники правоохранительных органов не всегда могут быть рядом, считает гендиректор «Академии тактики» Павел Полянчук.

Вопрос ужесточения законодательства относительно гражданского вооружения в России был поднят на пресс-конференции, проведенной Медиагруппой «Патриот». В ходе нее обсуждалась проблематика использования оружия добропорядочными владельцами на фоне поправок в законах, внесенных после нескольких инцидентов, связанных с нападениями вооруженных лиц на российские учебные заведения.

Из-за череды подобных преступлений противники гражданского оружия начали активно заявлять о том, что оно и вовсе не нужно обычным жителям России, однако генеральный директор «Академии тактики», глава проекта «Алгоритм Выживания» Павел Полянчук в ходе прямого включения с Международной выставки оружия и товаров для охоты Exporel в Москве высказал иную позицию. По его словам, несмотря на существование полиции, Росгвардии и других силовых структур, каждый гражданин РФ априори является воином и защитником. Эксперт подчеркнул, что правоохранители не всегда могут оказаться в нужном месте и в нужное время, когда самому человеку, его близким или просто прохожим требуется помощь. В таком случае гражданин должен иметь возможность защитить себя и других людей, уверен он.

pxhere.com /

«Кроме тебя это не сделает никто, и поэтому это гражданская ответственность человека, воина, мужчины. Добро должно быть с кулаками, и защититься против вооруженного человека за гаражом с голыми руками очень тяжело или вообще почти невозможно», — считает эксперт.

Владельцы оружия в России являются самыми законопослушными гражданами страны несмотря на критику со стороны СМИ, заявил Полянчук. Он объяснил, что россиянам приходится проходить проверки для получения оружия, а в случае двух административных наказаний они могут его лишиться, потеряв любимое хобби или возможность защищать себя, ввиду чего владельцы оружия предпочитают не ввязываться в конфликты и прочие неприятности. Растиражированные в масс-медиа инциденты же настолько немногочисленны, что укладываются в статистическую погрешность от общего количества владельцев оружия, на которых, тем не менее, падает тень из-за таких случаев и раздутой шумихи, резюмировал собеседник.

Ранее главный редактор журнала «Калашников. Оружие. Боеприпасы» Михаил Дегтярев отметил в ходе пресс-конференции, что навык классической пулевой стрельбы дается женщинам гораздо легче, чем мужчинам. Он связал это с любовью представителей сильного пола к компьютерным «стрелялкам», которые в итоге приводят к неспособности сконцентрироваться в реальном тире.