СДПГ, «Зеленые» и СвДП собираются заключить коалиционный договор в Правительстве ФРГ

Берлин, 15 октября. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) намерены провести коалиционные переговоры.

Лидеры немецких партий собираются перейти от так называемых зондирующих переговоров и заключить коалиционный договор в Правительстве ФРГ.

«Мы убеждены в том, что мы можем заключить амбициозный и надежный коалиционный договор», — указано в сообщении.

Такие переговоры проводятся, чтобы понять, к каким компромиссам готовы политические силы. Партии подробно разберут программы, на которых будет основан коалиционный договор, и распределят министерские посты.

Ранее ЦИК Германии сообщил о передаче мест в бундестаге шести партиям. Наиболее крупную фракцию образуют социал-демократы (СДПГ).