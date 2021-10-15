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СДПГ, «Зеленые» и СвДП собираются заключить коалиционный договор в Правительстве ФРГ
Политика
СДПГ, «Зеленые» и СвДП собираются заключить коалиционный договор в Правительстве ФРГ
flickr.com  /  martingerz2

Берлин, 15 октября. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) намерены провести коалиционные переговоры.

Лидеры немецких партий собираются перейти от так называемых зондирующих переговоров и заключить коалиционный договор в Правительстве ФРГ.

«Мы убеждены в том, что мы можем заключить амбициозный и надежный коалиционный договор», — указано в сообщении.

Такие переговоры проводятся, чтобы понять, к каким компромиссам готовы политические силы. Партии подробно разберут программы, на которых будет основан коалиционный договор, и распределят министерские посты.

Ранее ЦИК Германии сообщил о передаче мест в бундестаге шести партиям. Наиболее крупную фракцию образуют социал-демократы (СДПГ).

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