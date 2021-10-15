МХАТ опроверг информацию о скором увольнении худрука театра Эдуарда Боякова

Москва, 15 октября. Художественный руководитель МХАТ имени Горького, педагог и режиссер Эдуард Бояков не уволится из театра в ближайшее время. Об этом сообщили в самом культурном учреждении.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-каналах, Бояков скоро освободит место худрука МХАТа. Однако в театре подобные сведения опровергли, пишет «Интерфакс».

«Эдуард Владиславович работает художественным руководителем МХАТ им. М. Горького с 2018 года, за короткий срок он смог сделать театр одним из топовых — театром, о котором говорят», — отметили в учреждении.

Как пояснили во МХАТе, Бояков никогда не ориентируется на анонимные источники или Telegram-каналы. Поскольку режиссер сам формирует культурную повестку, ему это просто не нужно, добавили в театре. Кроме того, худрук создает постановки, о которых говорит вся столица, и работает с лучшими профессионалами, заверили в культурном учреждении.

«Подобные же «письма доброжелателей» лишь подчеркивают тот факт, что Бояков — яркая и очень заметная творческая единица», — констатировал МХАТ.

Сам Эдуард Бояков ранее рассказывал об отношениях с почетным президентом театра Татьяной Дорониной. Режиссер признался, что ему так и не удалось наладить контакт с актрисой.