Экипаж МКС стабилизировал орбиту станции с помощью двигателей российского сегмента

Москва, 15 октября. Международная космическая станция восстановила ориентацию в пространстве с помощью двигателей российского сегмента. В Роскосмосе сообщили, что инцидент не угрожал безопасности экипажа.

МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18», на котором «киноэкипаж» будет возвращаться на Землю.

«Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции. — Прим. ред.) — потеря ориентации», — рассказал космонавт Антон Шкаплеров.

Как сообщил экипажу специалист хьюстонского Центра управления полетами, для перевода станции в штатную ориентацию были включены двигатели российского сегмента.