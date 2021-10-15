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Экипаж МКС стабилизировал орбиту станции с помощью двигателей российского сегмента

  /   Обновлено: 15 октября 2021 14:25
Происшествия
Экипаж МКС стабилизировал орбиту станции с помощью двигателей российского сегмента
roscosmos.ru  /  Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Москва, 15 октября. Международная космическая станция восстановила ориентацию в пространстве с помощью двигателей российского сегмента. В Роскосмосе сообщили, что инцидент не угрожал безопасности экипажа.

МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18», на котором «киноэкипаж» будет возвращаться на Землю.

«Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции. — Прим. ред.) — потеря ориентации», — рассказал космонавт Антон Шкаплеров.

Как сообщил экипажу специалист хьюстонского Центра управления полетами, для перевода станции в штатную ориентацию были включены двигатели российского сегмента.

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мкс союз киноэкипаж
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