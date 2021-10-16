Политолог Родионов назвал визит Нуланд в Москву сверкой часов

США не допустят выполнения Украиной Минских соглашений. Их вполне устраивает статус-кво — перманентная напряженность на границах России, повод для сохранения санкций и возможность угрожать Москве размещением там своих войск. Об этом ФАН рассказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Позиция США

В Соединенных Штатах считают, что без согласования будущих параметров особого статуса Донбасса в составе Украины урегулировать конфликт на юго-востоке не удастся. Такую позицию, озвученную заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, представили в Кремле.

«Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен», — сообщает пресс-служба Кремля по итогам встречи заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Нуланд.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Российская сторона обратила внимание, что урегулировать конфликт можно только с помощью Минских соглашений. Позиции России и США по этому вопросу совпадают, поэтому представители стран договорились о продолжении консультаций.

Сверка часов

Как отметил Дмитрий Родионов, Россией и США была подтверждена позиция, согласно которой без согласования особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. Была подтверждена приверженность Минским соглашениям.

«А что вы ожидали? Что Вашингтон скажет, мол, Минские соглашения невыполнимы, давайте их отменим или поменяем очередность пунктов, к чему регулярно призывают на Украине? Но США не Украина. И позволить себе заявить такое не могут, хотя все прекрасно понимают. И вообще — США не участник минского процесса, не входят в «нормандский формат» — по сути, никто и звать их никак, сторонний наблюдатель», — пояснил Дмитрий Родионов.

Другое дело, уверен политолог, Вашингтон имеет колоссальное влияние на Киев. И даже если представить себе невозможное, что Украина решится выполнить «Минск», США этого не допустят — их вполне устраивает статус-кво, перманентная напряженность на границах России, повод для сохранения санкций и возможность угрожать Москве размещением там своих войск и прочее. Но на словах они будут говорить, что они за имплементацию мирного соглашения и так далее.

facebook.com/GeneralStaff.ua/ / Пресс-служба Генштаба ВСУ

«В отличие от Украины, США все же не могут себе позволить открыто плевать на международные договоренности. Но надо понимать, что это то, о чем мы знаем из открытых источников. Какие реальные условия и предложения Вашингтон устами той же Нуланд мог выдвигать — мы не знаем. Однако, судя по всему, можно предположить, что визит Нуланд был, скорее, сверкой часов, попыткой убедиться в том, что ничего не изменилось. И ничего и не изменилось, а значит, тупик будет продолжаться. Они ждут, что мы, в конце концов, дрогнем и пойдем на уступки. Они уверены, что спешить им некуда», — заключил Дмитрий Родионов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому Париж и Берлин хранят молчание и не поддерживают поползновений Киева по вопросу Донбасса. В Европе прекрасно понимают, что российская позиция объективна: проводить встречу ради встречи нет смысла.