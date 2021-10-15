Крымчан агитируют прививаться от COVID-19 при помощи машины с громкоговорителями

Необычный способ напомнить жителям об опасности коронавируса и важности вакцинации придумали в местной администрации Керчи. Мэр города Святослав Брусаков в своем Telegram-канале сообщил, что эпидемиологическая обстановка пока не начала улучшаться.

«Запустили машину с призывом к вакцинации. Коронавирус — это не шутки», — уверен Брусаков.

Легковой автомобиль ездит по улицам, а из громкоговорителя на крыше вещает женский голос, который напоминает о возможности абсолютно бесплатно сделать прививку в медучреждениях города.