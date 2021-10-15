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Крымчан агитируют прививаться от COVID-19 при помощи машины с громкоговорителями
Общество

Необычный способ напомнить жителям об опасности коронавируса и важности вакцинации придумали в местной администрации Керчи. Мэр города Святослав Брусаков в своем Telegram-канале сообщил, что эпидемиологическая обстановка пока не начала улучшаться.

«Запустили машину с призывом к вакцинации. Коронавирус — это не шутки», — уверен Брусаков.

Легковой автомобиль ездит по улицам, а из громкоговорителя на крыше вещает женский голос, который напоминает о возможности абсолютно бесплатно сделать прививку в медучреждениях города.

«Уважаемые керчане, в мире бушует опасная коронавирусная инфекция. На данный момент прививка от COVID-19 — это самый эффективный метод профилактики», — взывает диктор.

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