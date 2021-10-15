Полковник Киселев объяснил интерес Донбасса к Саакашвили

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Командир ополчения Виталий Киселев (позывной Коммунист) прокомментировал возбужденное в Луганске дело против бывшего грузинского президента и предупредил о наемниках с Украины, отправившихся в Молдавию. Подробнее — в материале ФАН.

Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, ранее задержанного на своей родине после нелегального прибытия с Украины. В стране Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Ситуацию Федеральному агентству новостей объяснил один из командиров ополчения Донбасса, ныне помощник министра МВД ЛНР, автор и ведущий проекта «Путь Визенталь» полковник Виталий Киселев.

По его словам, в Луганске располагают материалами о государственном перевороте 2014 года на Украине, согласно которым именно Саакашвили, как установило следствие, в переломный для противостояния в Киеве момент организовал прибытие отряда снайперов из числа его земляков. Они устроили массовое убийство, стреляя как по протестующим, так и по правоохранителям: это разожгло конфликт и привело к захвату власти вожаками «майдановцев».

Сотрудники Генпрокуратуры ЛНР располагают показаниями служащих спецотряда МВД Украины «Беркут», которые сдерживали толпу бунтовщиков. Так, командир одного из взводов милицейского спецназа Вячеслав Сергиенко рассказал, как 20 февраля 2014 года перед выдвижением на площадь Независимости в Киеве он с сослуживцами услышал стрельбу (в которой впоследствии обвинили «беркутовцев») и увидел, как несут раненых солдат и гражданских.

«У нас есть о чем поговорить с гражданином Саакашвили. И мы уверены, что грузинские правоохранители пойдут нам навстречу. А еще вопросы имеются у Следственного комитета Российской Федерации, у следователей из Южной Осетии и Абхазии. В одном уверен: недостатка в общении у любителя галстуков точно не будет», — отметил Виталий Киселев.

Новостное агентство «Харьков». / Виктор Сухоруков

Имена «киллеров» известны

Ведущий программы «Путь Визенталь» добавил, что подельники Михаила Саакашвили по событиям начала 2014 года установлены. Действия снайперов в украинской столице координировал помощник экс-президента Грузии, неонацист Мамука Мамулашвили, который впоследствии отличился в Донбассе в составе вооруженного формирования «Грузинский легион».

Известны и имена некоторых исполнителей стрельбы со множеством жертв, некоторые из них ранее были сотрудниками Службы государственной безопасности Грузии при президенте Саакашвили: это Александр Ревазишвили, Коба Нергадзе и Залоги Кварацхелия. Непосредственно командовал ими Мамулашвили, куратором которого являлся офицер Вооруженных сил США Брайан Кристофер Бойенджер. Эти наемники вслед за своим командиром после государственного переворота пополнили ряды все того же «Грузинского легиона». Примечательно, что с таким же названием в годы Великой Отечественной войны существовал отряд коллаборационистов, набранный гитлеровцами из пленных грузинского происхождения.

Утилизация по-молдавски

Сомнительные достижения Мамулашвили и его соучастников, ставших наемниками на чужбине, не дают покоя их украинским коллегам. Как сообщил полковник Киселев, группировка под названием «Украинская национальная самооборона» в Киеве планирует разморозить конфликт в Приднестровье. Этот соседствующий с Одесской областью регион после начала антисоветской, русофобской и националистической истерии в Молдавии периода распада СССР вышел из-под юрисдикции Кишинева. Тот попытался урезонить Приднестровье силой, но молдавские силовики потерпели в ряде боев поражение, а затем были остановлены российскими миротворцами.

По информации Коммуниста, украинские националисты на прошлой неделе выехали в Кишинев для подготовки провокаций. Установлены даже автобусы и время их отправления, а также факт централизованного спонсирования этой поездки. Молдавии, погрязшей во внутренних политических распрях и решающей непростую задачу отопления в зимний период, на текущий момент точно не нужен новый виток приднестровского конфликта. Тогда зачем это Украине?

Global Look Press / Vladimir Valishvili/Russian Look

По мнению Виталия Киселева, в Киеве находится слишком много неонацистских группировок, неподконтрольных власти президента Владимира Зеленского, что для последнего чревато бунтом. Гораздо проще отправить этих радикалов подальше, заодно создавая России (имеющей миротворческую группировку в Приднестровье) проблемы, для чего понадобится только оплатить билеты в одну сторону и несколько завтраков.

«Так что ждем новостей из Тирасполя. Приднестровцы — ребята серьезные и тертые жизнью. Да и молдаване пытаются наладить с ними контакт», — добавил Коммунист.

Бригада на троих

И власти Польши уже не первый год разжигают националистические и антироссийские настроения, а поскольку политика страны неизбежно отражается на армии, то войска государства участвуют в весьма своеобразных учениях. Так, 9-й разведывательный полк ВС Польши провел тактическую подготовку и отработку задач по обеспечению высадки 6-й воздушно-десантной бригады на полигоне в Ожиш. Учитывая его близость к Калининградской области, нетрудно догадаться о направленности этих учений, считает собеседник ФАН.

Но если в Польше и готовятся к возможной вооруженной провокации против России, то явно не горят желанием ввязываться в это сомнительное мероприятие в одиночку. Зачем, если есть страны из того же «антироссийского пояса»? С двумя из них — Литвой и Украиной — Польша даже создала объединенную бригаду — Литовско-польско-украинская бригада.

В распоряжении проекта «Путь Визенталь» оказалась информация, раскрывающая структуру формирования. Из этих данных следует, что понятие «вместе» у польской стороны оказалось весьма своеобразное. Так, представители Польши заняли почти все штабные должности, отведя украинцам ничего не решающие посты, и еще меньше досталось литовцам.

«Такое соединение больше годится для парадов и отмывания бюджетных средств», — констатировал Виталий Киселев.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ищет лучший алгоритм для решения ситуации с экс-президентом Грузии. Он отметил, что это может быть не только экстрадиция.