Самые дорогие зимние Олимпийские игры в истории: подборка ФАН

В феврале 2022 года в столице Китая Пекине пройдут XXIV Олимпийские зимние игры. Мир вновь погрузится в главный спортивный праздник. По словам многих исследователей, Олимпиада — недешевое удовольствие. Олимпийские игры — это самые дорогие спортивные события в мире. ФАН рассказывает о наиболее дорогостоящих зимних Играх.

Global Look Press / imago sportfotodienst

5 место. Лиллехаммер-1994, Норвегия

Удивительно, но факт: Олимпийские игры 1994 года, проходившие в небольшом норвежском городке Лиллехаммер, вошли в пятерку самых дорогих зимних Игр в истории. В Лиллехаммер прибыло рекордное число спортсменов на тот момент — 1923 человека из 67 стран. Многие страны впервые приняли участие на Олимпийских играх как самостоятельные команды. Это сказалось на затратах: если изначально Норвегия выделила на Олимпиаду 0,59 млрд долларов, то в дальнейшем сумму пришлось увеличить до 2,23 млрд долларов.

Global Look Press / imago sportfotodienst

4 место. Солт-Лейк-Сити-2002, США

Олимпиады в США практически всегда приковывают к себе внимание всего мира в первую очередь из-за скандалов. Игры в Солт-Лейке позиционировались как главное спортивное мероприятие, объединяющее все народы планеты. Но Белая олимпиада в США в 2002 году запомнилось как событие, где американцы всеми способами проталкивали к пьедесталу своих атлетов и выталкивали всех остальных. США вложили немалую сумму на проведение Олимпийских игр — 2,25 млрд долларов, поэтому ударить в грязь лицом было нельзя.

Global Look Press / Jonathan Hayward/CP

3 место. Ванкувер-2010, Канада

Канада потратила приличные деньги на проведение зимних Олимпийских игр. Помимо инфраструктуры и спортивных объектов организаторы столкнулись с отсутствием снега. Его пришлось завозить в Ванкувер на грузовиках. Большие затраты в определенной мере оправдали себя — их часть была компенсирована за счет спонсорства и рекламы. Всего Канада потратила на Игры 2010 года 2,54 млрд долларов.

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2 место. Турин-2006, Италия

Ради Олимпийских игр в Турине в короткие сроки с нуля отстроили метрополитен, на который было затрачено 1,7 млрд евро. Власти страны до сих пор считают, что Олимпиада дала Турину огромный толчок к развитию. Всего на проведение Игр страна потратила 4,36 млрд долларов.

Global Look Press / imago sportfotodienst

1 место. Сочи-2014, Россия

Зимние Олимпийские игры в Сочи по затратам ушли далеко вперед. После проведения мероприятия аналитики начали считать, сможет ли кто-либо побить рекорд России. Изначально на Олимпиаду в Сочи планировалось потратить 12 млрд долларов, однако в дальнейшем смета увеличилась почти в два раза — до 22 млрд долларов. Колоссальная разница с предыдущими странами — хозяйками Игр.

Как и в Ванкувере, в Сочи была проблема со снегом: Белая олимпиада в субтропическом климате — та еще головоломка. Кроме того, была построена скоростная дорога. Значительная часть бюджета ушла на обеспечение безопасности, о которой перед Играми судачил весь мир.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, какая цель ставится перед сборной России на Олимпийских играх. По его словам, Сборная России на Олимпиаде всегда должна попадать в тройку сильнейших команд в неофициальном медальном зачете.