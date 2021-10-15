Эфир: Как женщинам побороть страх перед диагнозом «Рак груди»

В пятницу, 15 октября — в День борьбы женщин с раком груди, в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» врачи-онкологии, пластические хирурги объясняют, почему этот страшный диагноз не приговор для российских женщин.

Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости женщин. В России женщины в возрасте от 40 до 75 лет могут проходить маммографию бесплатно в рамках диспансеризации.

Как часто надо обследовать молочные железы?

Есть ли способ побороть страх перед диагнозом «Рак»?

Что провоцирует возникновение этого заболевания?

Какой процент женщин излечиваются от рака и живут обычной жизнью?

Сколько стоит лечение рака молочных желез в России и за рубежом?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечают:

Александр Кчеусо , хирург-онколог и пластический хирург;

, хирург-онколог и пластический хирург; Инна Дерий , пациент, победившая рак;

, пациент, победившая рак; Алина Хлобыстина, врач-онколог.

Врачи объясняют, как распознать основные симптомы рака груди.