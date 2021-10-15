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Эфир: Как женщинам побороть страх перед диагнозом «Рак груди»
Общество
Эфир: Как женщинам побороть страх перед диагнозом «Рак груди»
pixabay.com  / 

В пятницу, 15 октября — в День борьбы женщин с раком груди, в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» врачи-онкологии, пластические хирурги объясняют, почему этот страшный диагноз не приговор для российских женщин.

Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости женщин. В России женщины в возрасте от 40 до 75 лет могут проходить маммографию бесплатно в рамках диспансеризации.

Как часто надо обследовать молочные железы?

Есть ли способ побороть страх перед диагнозом «Рак»?

Что провоцирует возникновение этого заболевания?

Какой процент женщин излечиваются от рака и живут обычной жизнью?

Сколько стоит лечение рака молочных желез в России и за рубежом?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечают:

  • Александр Кчеусо, хирург-онколог и пластический хирург;
  • Инна Дерий, пациент, победившая рак;
  • Алина Хлобыстина, врач-онколог.

Врачи объясняют, как распознать основные симптомы рака груди.

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рак онкология рак груди кчеусо хлобыстина
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