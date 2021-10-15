Публицист Носиков объяснил, как защитить школы от стрелков

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Итак, снова инцидент в школе.

Юный организм, полный бурлящих гормонов, взял страйкбольный привод, пришел с ним к школе и пострелял из него, развлекая до заикания своих однокашников и педагогов. В СМИ и блогах, Тelegram-каналах появились паническая переписка школьников и наспех собранные баррикады у дверей классов, за которые учеников еще и отругали.

О человеке с оружием сообщили в полицию бдительные граждане. И только невероятная удача избавила начинающего массовика-затейника от пулевого отверстия в организме.

В итоге все обошлось. Родители не по годам развитого ребенка заплатят штраф в 500 рублей, героя, наверное, оставят без игровой приставки, остальные отделаются стиркой и визитами к психологу. Кстати, интересно, кто их будет оплачивать?

Перед обществом опять встал вопрос о том, как нам оградить своих детей от любителей пострелять по беззащитным?

В эфире «Соловьев Live» депутат Александр Хинштейн уже указал примерный маршрут, по которому пойдет обычная депутатская мысль, — по пути ограничения прав законопослушных владельцев оружия.

«Зачем жителю города длинноствольное оружие? — задал себе и ведущим вопрос депутат.

И сам же и ответил, что незачем, не нужно горожанину длинноствольное оружие.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Однако в течение передачи обсуждались и более адекватные меры. Например, откуда взять тысячи и тысячи охранников для школ, детских садов и техникумов с колледжами? Откуда взять деньги на них? Как именно обезопасить детей, в конце концов?

Сейчас предлагают много интересных способов. Во-первых, надо отменить капитализм. Во-вторых, ввести закон божий. В-третьих, выгнать всех мигрантов. Зачем? А какая разница? Еще запретить телевизор.

Ну, что ж. У меня есть несколько идей, отличающихся от рисования на стенке курятника красных квадратов и желтых треугольников, которые я уже высказал депутату Государственной думы Анатолию Вассерману.

Если обратить внимание на то, что писал в своем дневнике-манифесте психопат, расстрелявший школу в Перми, то он получил доступ к гражданскому гладкоствольному оружию вполне легально. На этом основании наши любители запрещать делают вывод, что нужно ограничить доступ к гражданскому оружию. Но если прочитать дневник внимательно, то выяснится, что те тесты, которые ему выдали специалисты разрешительной комиссии, он заранее скачал из интернета и выучил.

То есть психологи пользовались общедоступными или скомпрометированными материалами. На основании какой инструкции они это делали?

Федеральное агентство новостей /

Во-первых, тесты, которыми проверяют кандидатов на оружейную лицензию, должны быть закрыты грифом «для служебного пользования». Их компрометация, незаконный доступ к ним должны влечь за собой уголовную ответственность.

Во-вторых, кандидаты на оружейную лицензию должны проходить не только тестирование, но и исследование на полиграфе для установления истинных мотивов получения доступа к оружию, реального состояния психики человека, его отношения к насилию, закону и морали.

Кроме этого, учеников должна защищать сама школа: от персонала и до самого пространства учебного заведения. Зданию нужен один вход при нескольких выходах. Вход должен быть оборудован тамбуром, где может быть заблокирован злоумышленник с оружием. Нужны комнаты безопасности — пути к ним должны быть отмечены на полу и стенах, так, чтобы разметка была понятна даже первокласснику. Необходимо продумать технологию, чтобы дети могли экстренно заблокировать двери мебелью и покинуть здание через окна.

Самое главное — защищать учеников и школу должны взрослые. То есть учителя. Среди педагогов необходимо выбрать подходящих по психопрофилю кандидатов, чтобы они прошли обучение в МВД, получили лицензию на владение огнестрельным оружием. За это им должны быть назначены доплаты к ежемесячной зарплате.

Я вообще за то, чтобы людям платили за работу. А учителям — особенно. Заодно это поднимет авторитет педагога: как среди родителей, так и среди учеников.

Уважаемые сограждане!

Поймите: в реальности нет кнопки, на которой было бы написано «сделать все зашибись» или «исправить все». Ее нет ни в криминологии, ни в экономике, ни в образовании, ни в культуре. Потому что ее не может быть.

Для того, чтобы сделать все «зашибись», нужен эквивалентный желаемому результату «зашибенный» и тотальный труд, который опирается на признание реального положения дел и имеющиеся ресурсы.

И от реальности не отмашешься бумажкой о «проведенных профилактических мероприятиях».

Работать придется на результат.

Да, нам придется заниматься и «гуманизированием» нашего капитализма, и «человекообразиванием» телевизора, и всем остальным. Но сначала нам придется сделать все вышеперечисленное.

Мне так кажется.