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Труп беременной женщины обнаружен в Волгоградской области
Происшествия
Труп беременной женщины обнаружен в Волгоградской области
Федеральное агентство новостей  / 

Волгоград, 15 октября. В поселке Михайловка Волгоградской области найдено тело 40-летней женщины. Она была на девятом месяце беременности. Ее обнаружили в собственной квартире, передает «Волгоградская правда».

Была проведена судебно-медицинская экспертиза. На теле не обнаружено никаких следов насильственных действий, побоев или повреждений.

Как сообщили сотрудники пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, смерть женщины носит не криминальный характер. Причина смерти устанавливается. Правоохранители проводят процессуальную проверку, опрос соседей и другие необходимые следственные действия.

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