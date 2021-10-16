Маркетолог Бермуда оценил рейтинг самых ненавистных брендов в мире

У каждого товара есть своя целевая аудитория и своя конверсия. Об этом ФАН рассказал эксперт по маркетингу, писатель Владислав Бермуда.

Рейтинг самых ненавистных

RAVE Reviews использовали исследовательский инструмент SentiStrength для оценки более 1 млн твитов с упоминанием разных брендов. Аналитики выяснили, как пользователи соцсети относятся к компаниям, и составили рейтинг самых ненавистных организаций — в зависимости от процентного соотношения негативных твитов. Лидерами среди всех брендов оказались Sony, Tesla, PayPal и Uber.

Самый высокий уровень ненависти у Sony в десяти странах: пользователи воспринимают в штыки многие решения японского конгломерата и сообщают о своем отношении в Twitter. Автомобильный бренд Tesla ненавидят в семи странах, включая Испанию, где уровень негатива составил 70%. Третье место поделили между собой PayPal и Uber — бренды лидируют по ненависти в пяти странах.

flickr.com / @Stock Catalog

В гейминге, фастфуде и технологиях лидируют Ubisoft, KFC и Microsoft.

Своя конверсия

Владислав Бермуда поставил под сомнение сам факт негативного отношения к брендам, указанным в рейтинге.

«Прежде чем дать какой-то комментарий, нужно понять методику исследования. SentiStrength — сервис, который находит короткие твиты с упоминанием бренда, а после делает вывод — негативное отношение к бренду или позитивное. Сервис не анализирует содержание твитов, лишь настроение», — пояснил Владислав Бермуда.

Маркетолог заметил, что в РФ Twitter непопулярен, как и в ряде других стран. По данным Brand Analytics, в ноябре 2019 года в России Twitter использовали всего 0,44% населения. А Instagram — каждый пятый человек в России. Представьте, насколько и без того незначительная популярность Twitter померкла к 2021 году.

В США Twitter популярен, но он на пятом или шестом месте у пользователей, обратил внимание Бермуда.

Из личного архива - Владислав Бермуда /

Он заметил, что выручка того же ненавистного россиянам Starbax и KFC хорошо восстанавливается после пандемии: даже лучше, чем у многих конкурентов. Данные о прибыли по РФ и миру — в открытом доступе.

«У каждого продукта есть своя конверсия. Например, Coca-Cola: даже если мы увеличим маркетинговый бюджет в тысячу раз, найдутся люди, которым она не нравится. У каждого товара есть своя целевая аудитория. Анализирует ли сервис, к чему относится твит — продукту бренда или образу самой компании, — вопрос», — добавил Владислав Бермуда.

Маркетолог привел еще один пример: человеку могут не нравиться крылья KFC на вкус, но весь остальной ассортимент его устраивает, как и формат, обслуживание, местоположение ресторана быстрого питания. Сервис никак не сегментирует, о чем твит — о крыльях или самом бренде.

«Если стоит вопрос, почему люди твитят негативные сообщения о брендах в разных странах, то однозначного ответа на него дать нельзя. Как и нельзя быть уверенным в достоверности изложенных данных», — считает Владислав Бермуда.

Ранее маркетолог Николай Григорьев рассказал, что эпоха смартфонов завершена. В наши дни революционность и высокая маржинальность смартфонов стратегически исчерпываются.