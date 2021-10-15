Экс-депутат Рады Журавко упрекнул ЕС в использовании интеграции с Украиной в своих целях

Москва, 15 октября. Евроинтеграция для Украины сводится к тому, что ЕС сбрасывает в страну весь мусор, не закупая ничего в ответ. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Журналист для издания «Украина.ру» отметил, что только в украинской конституции прописано намерение об интеграции. Гражданам с этой целью придется долго жить.

«Почему в Европу не идут наши швеллера, почему наш металлопрокат не идет? Почему железнодорожные колеса не идут? Почему сегодня не идут наши комплектующие материалы, запчасти и т. д.? Почему мы сегодня не получили квоту на судостроение? Чтобы строить суда. У меня вопрос: «Где это все?». Это же должно быть в договоре прописано. Наше мясо должно экспортироваться», — отметил политик.

facebook.com / Алексей Журавко

Он добавил, что сейчас ситуация обратная. Весь европейский мусор попадает на Украину. Страна лишилась своего производства. Европа должна была помочь, частично покрыть расходы Киева, поскольку он находится в слабом экономическом состоянии. В результате с государства снова сдирают шкуру.

Ранее публицист Алексей Анпилогов рассказал, что правительство Украины готово заморозить и оставить без света своих граждан. Киев решил не возобновлять импорт электроэнергии из Белоруссии и России.