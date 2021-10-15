Политолог Стариков описал цель статьи Медведева

Москва, 15 октября. Написанная заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведев статья об Украине указывает на то, что Москва не собирается вести переговоры с официальным Киевом. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

Эксперт перечислил основные тезисы работы экс-президента РФ. В интервью для издания «Украина.ру» он отметил, что политик назвал украинские власти невежественными и безответственными людьми, которые хотят набить карманы и держат страну в полной зависимости.

«Вопрос: надо ли вести с ними переговоры?» — говорит Дмитрий Медведев, и сам дает ответ: «Да нет». Не о чем с ними разговаривать. Переговоры надо вести не с вассалом, а с сюзереном. И вот только он опубликовал эти тезисы, с которыми я в принципе согласен, как раз сюзерен постучался в Российскую Федерацию. На мой взгляд, публикация статьи Медведева предваряла посадку самолета Нуланд в Москве. Эти тезисы, которые должны были обсуждаться, и будут обсуждаться еще, они были уже перед американской стороной выложены», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что общаться нужно с другим руководством. В зависимости от того, кто станет новой властью. Однако, по мнению Старикова, России не стоит просто сидеть и ждать.

Ранее депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко оценил визит в Россию заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с точки зрения возможности подготовки нового российско-американского саммита. Он считает, что это были полезные переговоры.