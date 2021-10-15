Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 октября 08:42
08:42
Происшествия
Пятилетнего ребенка сбили на выезде со двора на Сахалине
08:41
Политика
Политолог Стариков: Россия не начнет войну против Украины
08:41
Общество
Психолог Алексеевская объяснила грусть после секса нежеланием близости
08:40
Армия
Лондон передаст Киеву военные корабли и ракетное вооружение
08:39
Наука
Новые неизученные токсины обнаружили на побережье Камчатки
08:39
Общество
Аренда коттеджей на Новый год подорожала в Подмосковье на 20-40%
08:32
Шоу-бизнес
Блогер Саша Спилберг напугала подписчиков внезапным исчезновением
08:30
Политика
Экс-депутат Рады Журавко упрекнул ЕС в использовании интеграции с Украиной в своих целях
08:19
Политика
Политолог Стариков описал цель статьи Медведева
08:15
Политика
Экс-депутат Рады Журавко назвал Украину антироссийским проектом
Все новости

Экс-депутат Рады Журавко назвал Украину антироссийским проектом

  /   Обновлено: 15 октября 2021 08:15
Политика
Экс-депутат Рады Журавко назвал Украину антироссийским проектом
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 октября. Украина никогда не вступит в Евросоюз, ее будут лишь использовать как ресурс, в том числе для борьбы с Россией. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В интервью для издания «Украина.ру» политик обсудил прошедший саммит между Киевом и ЕС. По его мнению, подобные встречи — это лишь замыливание глаз собственным гражданам, имитация деятельности.

«Украина нужна для обмолачивания и зарабатывания денег. Украина нужна как трудовой ресурс. Но самое основное — Украина должна быть сегодня полностью настроена против России, как антироссийский проект. Поэтому, в данный момент, будут шлем, как я называю, застегивать, и дальше продолжать. А то, что будет с Украиной дальше, и какая у нее перспектива — никого не волнует», — резюмировал Журавко.

Новостное агентство «Харьков». /

Ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украине не нужно так стремиться в Евросоюз, потому что это искусственное образование, которое в конце концов непременно распадется. Он вспомнил свой давний разговор об этом с известным советским публицистом и общественником Владимиром Буковским, и только сейчас осознал его правоту.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-депутат Рады Журавко назвал Украину антироссийским проектом
украина журавко антироссия
Комментировать