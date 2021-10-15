Экс-депутат Рады Журавко назвал Украину антироссийским проектом

Москва, 15 октября. Украина никогда не вступит в Евросоюз, ее будут лишь использовать как ресурс, в том числе для борьбы с Россией. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В интервью для издания «Украина.ру» политик обсудил прошедший саммит между Киевом и ЕС. По его мнению, подобные встречи — это лишь замыливание глаз собственным гражданам, имитация деятельности.

«Украина нужна для обмолачивания и зарабатывания денег. Украина нужна как трудовой ресурс. Но самое основное — Украина должна быть сегодня полностью настроена против России, как антироссийский проект. Поэтому, в данный момент, будут шлем, как я называю, застегивать, и дальше продолжать. А то, что будет с Украиной дальше, и какая у нее перспектива — никого не волнует», — резюмировал Журавко.

Новостное агентство «Харьков». /

Ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что Украине не нужно так стремиться в Евросоюз, потому что это искусственное образование, которое в конце концов непременно распадется. Он вспомнил свой давний разговор об этом с известным советским публицистом и общественником Владимиром Буковским, и только сейчас осознал его правоту.