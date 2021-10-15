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Политолог Стариков объяснил, зачем Нуланд прилетела в Москву
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Политолог Стариков объяснил, зачем Нуланд прилетела в Москву
Политика
Политолог Стариков объяснил, зачем Нуланд прилетела в Москву
Global Look Press  /  Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

Москва, 15 октября. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву, чтобы пообщаться с гражданским сообществом и российской политической стороной. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

В интервью для издания «Украина.ру» член Центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия – За правду» отметил, что американский политик прибыла полюбоваться московским «бабьим летом». Однако у нее есть и предложения для России.

«Она, естественно, хотела встретиться с представителями, как они говорят, гражданского общество России. С молодежью, которая учится в Соединенных Штатах Америки, и не дай бог им удастся промыть им мозги. Ну, и конечно же, поговорить с российской стороной. Что-то предложить, что-то обсудить. Слова Медведева «Нужно разговаривать с сюзеренном, а не с вассалом» — это как раз и есть», — подчеркнул Стариков.

ФБА «Экономика сегодня» / Андрей Иванов

Он добавил, что прилетел представитель этого самого «сюзеренна». Россия была согласна провести переговоры, но не с Киевом, подчеркнул Стариков. Кроме того, президенты РФ и США договаривались о нормализации дипломатических отношений.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Россию обсуждала подготовку новой встречи главы государства Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в обозримой перспективе.

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украина москва нуланд стариков
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