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Мужчина открыл стрельбу из пистолета около торгового центра в Барнауле
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу из пистолета около торгового центра в Барнауле
pixabay.com

Барнаул, 15 октября. Мужчина открыл огонь из пистолета напротив ТЦ «Огни» на улице Малахова около второго кольца Барнаула.

Инцидент произошел утром в пятницу, 15 октября. Мужчина вышел на проезжую часть с направленным вверх пистолетом в руках. Очевидцы заявили об отчетливых звуках выстрелов, сообщает «Катунь 24». По данным СМИ, злоумышленник мог попасть в одну из проезжающих мимо машин.

Очевидцы отмечают, что рядом со стрелявшим находились два мужчины. Однако после первых выстрелов они убежали.

Ранее в правоохранительные органы Москвы поступило сообщение о том, что в районе Ленинского проспекта очевидцы заметили мужчину в камуфляжной форме, который сделал несколько выстрелов из неустановленного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже правоохранители задержали подозреваемого молодого человека. По данным полиции, у него было страйкбольное ружье.

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стрельба оружие барнаул
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