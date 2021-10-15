Мужчина открыл стрельбу из пистолета около торгового центра в Барнауле

Барнаул, 15 октября. Мужчина открыл огонь из пистолета напротив ТЦ «Огни» на улице Малахова около второго кольца Барнаула.

Инцидент произошел утром в пятницу, 15 октября. Мужчина вышел на проезжую часть с направленным вверх пистолетом в руках. Очевидцы заявили об отчетливых звуках выстрелов, сообщает «Катунь 24». По данным СМИ, злоумышленник мог попасть в одну из проезжающих мимо машин.

Очевидцы отмечают, что рядом со стрелявшим находились два мужчины. Однако после первых выстрелов они убежали.

Ранее в правоохранительные органы Москвы поступило сообщение о том, что в районе Ленинского проспекта очевидцы заметили мужчину в камуфляжной форме, который сделал несколько выстрелов из неустановленного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже правоохранители задержали подозреваемого молодого человека. По данным полиции, у него было страйкбольное ружье.