Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 октября 08:41
08:41
Политика
Политолог Стариков: Россия не начнет войну против Украины
08:41
Общество
Психолог Алексеевская объяснила грусть после секса нежеланием близости
08:40
Армия
Лондон передаст Киеву военные корабли и ракетное вооружение
08:39
Наука
Новые неизученные токсины обнаружили на побережье Камчатки
08:39
Общество
Аренда коттеджей на Новый год подорожала в Подмосковье на 20-40%
08:32
Шоу-бизнес
Блогер Саша Спилберг напугала подписчиков внезапным исчезновением
08:30
Политика
Экс-депутат Рады Журавко упрекнул ЕС в использовании интеграции с Украиной в своих целях
08:19
Политика
Политолог Стариков описал цель статьи Медведева
08:15
Политика
Экс-депутат Рады Журавко назвал Украину антироссийским проектом
08:08
Происшествия
Суд Петербурга отправил экс-следователя в тюрьму на пять лет за взятку в 1,2 млн рублей
Все новости

Экстренные службы сообщили о задымлении на Курской АЭС
Общество
Экстренные службы сообщили о задымлении на Курской АЭС
stock.rosenergoatom.ru  /  Фотобанк пресс-службы «Росэнергоатом»

Курск, 15 октября. Курская АЭС начала дымиться. Источник возгорания не обнаружили, поэтому станция продолжает работать в обычном режиме, информировал источник в экстренных службах региона.

Задымление было зафиксировано, но не повлекло за собой перебои в работе станции. Такую информацию предоставило агентство ТАСС.

«Никакого оборудования не останавливали, блок как работал, так и работает», — сказал собеседник агентства.

Недавно первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, который руководитель ей во время катастрофы в 1986 году, умер в возрасте 85 лет. Суд приговорил его к десяти годам колонии, но в 1991 году его досрочно освободили и он отбыл лишь половину своего срока. Свою вину в катастрофе Брюханов отрицал, а о поездке в Припять после аварии вспоминал с горечью.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Экстренные службы сообщили о задымлении на Курской АЭС
аэс станция задымление
Комментировать