Экстренные службы сообщили о задымлении на Курской АЭС

Курск, 15 октября. Курская АЭС начала дымиться. Источник возгорания не обнаружили, поэтому станция продолжает работать в обычном режиме, информировал источник в экстренных службах региона.

Задымление было зафиксировано, но не повлекло за собой перебои в работе станции. Такую информацию предоставило агентство ТАСС.

«Никакого оборудования не останавливали, блок как работал, так и работает», — сказал собеседник агентства.

Недавно первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, который руководитель ей во время катастрофы в 1986 году, умер в возрасте 85 лет. Суд приговорил его к десяти годам колонии, но в 1991 году его досрочно освободили и он отбыл лишь половину своего срока. Свою вину в катастрофе Брюханов отрицал, а о поездке в Припять после аварии вспоминал с горечью.