Москва, 15 октября. Саммит Украина — ЕС является лишь имитацией политической деятельности ради того, чтобы отвлечь граждан. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Переговоры между Киевом и Брюсселем проходят уже в 23 раз. Эксперт в интервью для «Украина.ру» объяснил, зачем правительство проводит эти встречи.

«Надо же как-то закармливать народ. Надо же как-то на сегодняшний день свои действия в чем-то оправдывать, как-то показывать. Что какие-то действия в отношении Украины идут, но так как нечего показывать, давайте очередную прикормку сделаем, чтобы они поверили. Они же все равно лопухи», — отметил политик.

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Он добавил, что Киев использует доверие собственного народа. Людям показывают красивую европейскую жизнь и говорят о том, что интеграция идет, хотя в реальности это совершенно не так. Никто в ЕС не ждет Украину. Страна является лишь ресурсной базой для заработка денег.

Ранее политолог Владимир Киреев в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что западные политики стараются не говорить об Украине вслух.