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Омбудсмен Волынец предложила создать кризисные центры для жертв домашнего насилия
Общество
Омбудсмен Волынец предложила создать кризисные центры для жертв домашнего насилия
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 октября. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила создать в России кризисные центры для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия.

Авторы закона о семейно-бытовом насилии считают, что он защитит потенциальных жертвы от тиранов. Однако Волынец выразила мнение, что большего эффекта можно достичь с помощью создания государственных кризисных центров, куда могли бы обратиться пострадавшие от домашнего насилия, передает «Царьград».

«Если женщина считает, что ей небезопасно находиться рядом с тираном, она должна иметь возможность оказаться, допустим, по этому адресу, который будет неизвестен как раз для этого человека», — сказала омбудсмен.

Она добавила, что обращение в правоохранительные органы или «охранный ордер» не смогут защитить жертву домашнего насилия. Бумага, по словам Волынец, не может гарантировать, что тиран не сможет вновь напасть на жертву.

Ранее правительство России внесло в Государственную думу проект поправок в статью о повторных побоях для защиты жертв домашнего насилия. Санкции предусматривают обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок.

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насилие волынец кризисные центры
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