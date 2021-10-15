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Компанию Google обвинили в перепрограммировании людей
Общество
Компанию Google обвинили в перепрограммировании людей
flickr.com  /  Robert Scoble

Вашингтон, 15 октября. Google следит за человечеством через поиск, почтовую переписку и множество других сервисов, при помощи чего пытается перепрограммировать человечество, заявил доктор наук Гарвардского университета, ведущий психолог-исследователь Американского института поведенческих исследований и технологий Роберт Эпштейн.

С помощью собранных данных можно не только предугадывать поведение пользователя, но и менять его, подталкивая людей к «правильным» решениям, сообщил специалист в беседе с «Лентой.ру».

«Мы ощутили работу этого механизма на себе во время сбора данных перед президентскими выборами 2020 года в США», — объяснил ученый.

Одно из научных исследований Эпштейна показывает воочию влияние корпорации на умы пользователей. Если во время голосования результаты поисковой выдачи предвзяты в пользу одного из кандидатов, то это влияет на выбор 63 процентов не до конца определившихся избирателей. По подсчетам команды Эпштейна, в 2015 году до 25 процентов результатов выборов в разных странах мира были определены поисковыми системами Google.

В России компанией тоже не слишком довольны, информирует «Царьград». В Госдуме через несколько дней пройдет в формате видеоконференции обсуждение с представителями Google. На встрече планируется поднять вопросы о двойных стандартах IT-корпорации. Подобное происходит не в первый раз — Роскомнадзор уже выигрывал суд у компании.

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