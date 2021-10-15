Боррель и Блинкен обсудили запуск диалога по России на высоком уровне

Вашингтон, 15 октября. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Евродипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудили политику в отношении России и Китая.

Встреча сторон состоялась в Вашингтоне. Об этом сообщил Госдеп США.

«Они обсудили события вокруг Афганистана и изучили запуск диалога США — ЕС на высоком уровне по России, а также следующую встречу высокого уровня диалога США — ЕС по Китаю, которая произойдёт позднее в этом году», — говорится в заявлении американского ведомства.

Ранее Госдеп США пообещал работать над стабильными отношениями с Россией. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвала Москву делать больше для борьбы с климатическими изменениями и энергетической безопасности Европы.