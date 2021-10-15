Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 октября 08:41
08:39
Наука
Новые неизученные токсины обнаружили на побережье Камчатки
08:39
Общество
Аренда коттеджей на Новый год подорожала в Подмосковье на 20-40%
08:32
Шоу-бизнес
Блогер Саша Спилберг напугала подписчиков внезапным исчезновением
08:30
Политика
Экс-депутат Рады Журавко упрекнул ЕС в использовании интеграции с Украиной в своих целях
08:19
Политика
Политолог Стариков описал цель статьи Медведева
08:15
Политика
Экс-депутат Рады Журавко назвал Украину антироссийским проектом
08:08
Происшествия
Суд Петербурга отправил экс-следователя в тюрьму на пять лет за взятку в 1,2 млн рублей
08:04
Политика
Политолог Стариков объяснил, зачем Нуланд прилетела в Москву
08:00
Весь мир
Турецкие избиратели считают, что партия Эрдогана провалится на выборах в 2023 году
08:00
Экономика
Публицист Анпилогов: Французские компании готовы добывать в России «белый» водород
Все новости

Боррель и Блинкен обсудили запуск диалога по России на высоком уровне
Политика
Боррель и Блинкен обсудили запуск диалога по России на высоком уровне
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Вашингтон, 15 октября. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Евродипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудили политику в отношении России и Китая.

Встреча сторон состоялась в Вашингтоне. Об этом сообщил Госдеп США.

«Они обсудили события вокруг Афганистана и изучили запуск диалога США — ЕС на высоком уровне по России, а также следующую встречу высокого уровня диалога США — ЕС по Китаю, которая произойдёт позднее в этом году», — говорится в заявлении американского ведомства.

Ранее Госдеп США пообещал работать над стабильными отношениями с Россией. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвала Москву делать больше для борьбы с климатическими изменениями и энергетической безопасности Европы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Боррель и Блинкен обсудили запуск диалога по России на высоком уровне
блинкен диалог боррель
Комментировать