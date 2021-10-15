Глава Якутии Николаев подписал указ о входе в общественные места по QR-кодам

Якутск, 15 октября. Власти Якутии вводят систему QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации, для посещения общественных мест.

Такие меры были приняты на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.

Так, с 20 октября по QR-кодам будут пускать в кинотеатры, концертные организации, музеи, библиотеки, на выставки, дома культуры и творческие студии. С 25 октября по новым правилам можно будет входить в фитнес-клубы, бассейны, спортзалы, манежи, лыжные базы, центры тестирования ГТО. С 1 ноября вход по QR-кодам будет осуществляться в рестораны, кафе, столовые и банкетные залы.

Ранее председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил о планах ввести систему QR-кодов в регионе. Такое решение может быть принято из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на полуострове.