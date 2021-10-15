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Глава Якутии Николаев подписал указ о входе в общественные места по QR-кодам

  /   Обновлено: 15 октября 2021 06:58
Общество
Глава Якутии Николаев подписал указ о входе в общественные места по QR-кодам
pixabay.com  /  viarami

Якутск, 15 октября. Власти Якутии вводят систему QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации, для посещения общественных мест.

Такие меры были приняты на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.

Так, с 20 октября по QR-кодам будут пускать в кинотеатры, концертные организации, музеи, библиотеки, на выставки, дома культуры и творческие студии. С 25 октября по новым правилам можно будет входить в фитнес-клубы, бассейны, спортзалы, манежи, лыжные базы, центры тестирования ГТО. С 1 ноября вход по QR-кодам будет осуществляться в рестораны, кафе, столовые и банкетные залы.

Ранее председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил о планах ввести систему QR-кодов в регионе. Такое решение может быть принято из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на полуострове.

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пандемия коронавирус QR
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