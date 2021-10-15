Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 октября 08:41
08:41
Общество
Психолог Алексеевская объяснила грусть после секса нежеланием близости
08:40
Армия
Лондон передаст Киеву военные корабли и ракетное вооружение
08:39
Наука
Новые неизученные токсины обнаружили на побережье Камчатки
08:39
Общество
Аренда коттеджей на Новый год подорожала в Подмосковье на 20-40%
08:32
Шоу-бизнес
Блогер Саша Спилберг напугала подписчиков внезапным исчезновением
08:30
Политика
Экс-депутат Рады Журавко упрекнул ЕС в использовании интеграции с Украиной в своих целях
08:19
Политика
Политолог Стариков описал цель статьи Медведева
08:15
Политика
Экс-депутат Рады Журавко назвал Украину антироссийским проектом
08:08
Происшествия
Суд Петербурга отправил экс-следователя в тюрьму на пять лет за взятку в 1,2 млн рублей
08:04
Политика
Политолог Стариков объяснил, зачем Нуланд прилетела в Москву
Все новости

Пользователи Telegram возмутились празднованием Дня защитника Украины
Политика
Пользователи Telegram возмутились празднованием Дня защитника Украины
ПолитРоссия

, 15 октября. Президент Украины Петр Порошенко во время своего срока ввел «День защитника Украины», который ежегодно отмечается 14 октября. Однако нынешний глава государства Владимир Зеленский изменил название на «День защитника и защитницы».

Возмущение среди населения вызвал тот факт, что праздник проходит в день создания УПА1 (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Украинцы высказали негодование через каналы в Telegram.

«Кого защищают? Кругом одни «ветераны» и «герои» теперь, сидят на бюджетных деньгах, а толку для страны ноль…» — отреагировал Денис.

Пользователь Aleksandr считает, что Украина может долго прикрываться Богородицей, цитатами Александра Невского и казаками. Однако 14 октября — день карателя, который напрямую связан с УПА и такими же «защитниками».

«Бред, для меня 23 февраля как было, так и останется!» — пишет dar knet.

Николай К. считает, что праздник крайне неактуальный. Украина упустила Крым и Донбасс, находится под внешним управлением, а правительство разбирается с оппозицией грязными методами.

«Похоже, у этой власти приоритеты сместились, и защитниками являются правоохранительные органы. Ими власть защищается от граждан», — добавил ELK90.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался у крымчан, что они думают относительно возвращения полуострова под контроль Украины. Также граждане рассказали, что изменилось в их жизни с приходом России.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пользователи Telegram возмутились празднованием Дня защитника Украины
украина соцсети мнение
Комментировать