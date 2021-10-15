, 15 октября. Президент Украины Петр Порошенко во время своего срока ввел «День защитника Украины», который ежегодно отмечается 14 октября. Однако нынешний глава государства Владимир Зеленский изменил название на «День защитника и защитницы».

Возмущение среди населения вызвал тот факт, что праздник проходит в день создания УПА1 (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Украинцы высказали негодование через каналы в Telegram.

«Кого защищают? Кругом одни «ветераны» и «герои» теперь, сидят на бюджетных деньгах, а толку для страны ноль…» — отреагировал Денис.

Пользователь Aleksandr считает, что Украина может долго прикрываться Богородицей, цитатами Александра Невского и казаками. Однако 14 октября — день карателя, который напрямую связан с УПА и такими же «защитниками».

«Бред, для меня 23 февраля как было, так и останется!» — пишет dar knet.

Николай К. считает, что праздник крайне неактуальный. Украина упустила Крым и Донбасс, находится под внешним управлением, а правительство разбирается с оппозицией грязными методами.

«Похоже, у этой власти приоритеты сместились, и защитниками являются правоохранительные органы. Ими власть защищается от граждан», — добавил ELK90.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался у крымчан, что они думают относительно возвращения полуострова под контроль Украины. Также граждане рассказали, что изменилось в их жизни с приходом России.

1 Организация запрещена на территории РФ.