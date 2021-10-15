Die Zeit призвал немцев экономить газ, чтобы «не платить Путину»

Берлин, 15 октября. Обозреватель Михаэль Туманн объяснил немецким читателям, из-за чего цены на газ и электричество в Европе и Германии выросли.

Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса сделало природный газ очень дорогим. При этом Азии требуется больше газа из-за холодных зим. Вместе с тем «Газпром» и другие энергокомпании подняли стоимость голубого топлива. Для Берлина все усугубляется тем, что ФРГ имеет самые высокие цены на энергоносители в ЕС, в чем виноваты сами немцы, передает Die Zeit.

Германия отвечает на энергетическую проблему увеличение закупок газа, выбросов CO2 и большее количество денег, перечисленных «Газпрому». Туманн считает, что такое развитие событий радует российского лидера Владимира Путина, который в свою очередь рекомендует немцам сертифицировать газопровод «Северный поток — 2». Обозреватель считает, что вместо этого Германия должна начать экономить газ, чтобы не оплачивать «счет Путина».

Ранее сообщалось, что Путин ожидает рекордных показателей России по экспорту газа в 2021 году. Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа, а по итогам 2021 года может выйти на рекордные показатели экспорта, заявил он.