Подростка задержали по делу об убийстве 14-летней девочки в Чите

Чита, 15 октября. Следователи задержали в Чите подозреваемого в убийстве 14-летней девочки 15-летнего подростка, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

По данным следственного ведомства, тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти нашли в поселке КСК в Чите. Сообщение об обнаружении трупа поступило в правоохранительные органы в четверг, 14 октября, около 19:00 (13:00 по московскому времени).

«В тот же вечер около 21:00 по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток, житель поселка КСК», — заявил Марков.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Допрос несовершеннолетнего подозреваемого проводился с участием его законного представителя, адвоката и педагога. Подросток признался в преступлении, отметили в СК.

В Петербурге тоже неспокойно. Тело пропавшей без вести 24-летней женщины обнаружили в заброшенном доме в городе Кудрово. Девушка погибла от рук бывшего возлюбленного 1988 года рождения, с которым какое-то время сожительствовала.