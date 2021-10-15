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Макрон забил пенальти во время благотворительного матча
Спорт
Макрон забил пенальти во время благотворительного матча
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Париж, 15 октября. Президент Франции Эмманюэль Макрон успешно реализовал одиннадцатиметровый в благотворительном футбольном матче в честь 50-летия футбольного клуба «Варьете».

Игра прошла в коммуне Пуасси. Макрон выступал за команду, в составе которой также были экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, бывшие футболисты сборной Франции Кристиан Карамбе и Марсель Десайи.

Их команды играла со сборной медицинских работников из госпитального центра Пуасси. Макрон забил гол в начале встречи. Известно, что все собранные средства с матча будут направлены в Фонд парижских госпиталей.

Футбольный клуб «Варьете» был создан в 1971 году. Помимо бывших профессиональных спортсменов за него выступали известные французские деятели искусства, а также князь Монако Альбер II.

Ранее стало известно, что президент Франции Макрон может провести встречу с президентом США Джо Байденом в Риме. Байден намерен посетить Ватикан и встретиться с папой римским Франциском.

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