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Токио выразил протест Москве из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы
Политика
Токио выразил протест Москве из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы
wikipedia.org  /  Public Domain

Токио, 15 октября. Япония заявила протест РФ из-за поездки вице-премьеров Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко на остров Итуруп, сообщил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

Хуснуллин и Григоренко посетили Дальний Восток, чтобы проверить исполнение поручений премьер-министр России Михаила Мишустина. В программе рабочей поездки значилось посещение рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный» и Курильской центральной районной больницы на Итурупе.

По словам Тосимицу Мотэги, поездка российских вице-премьеров не совпадает с «неизменной позицией» Токио в отношении северных территорий (острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи). Министр подчеркнул, что это «не может быть принято».

«Был заявлен протест», — сообщил на пресс-конференции Тосимицу Мотэги.

Ранее бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что новые политики Японии должны подписать мирный договор с Россией и навсегда забыть курильский вопрос. Бывший сенатор напомнил, что рядом с Курильскими островами находится Тихоокеанский флот РФ, поэтому «передача» территорий невозможна.

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япония курилы итуруп Тосимицу Мотэги
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