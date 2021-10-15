Кемеровскую область признали регионом с самыми низкими ценами на авто с пробегом

Кемерово, 15 октября. Автоэксперты назвали российские регионы, в которых автомобили с пробегом самых популярных в России моделей продаются по наиболее выгодным ценам.

Специалисты изучили цены на пятилетние автомобили шести популярных моделей: Lada Granta, Hyundai Solaris, Renault Duster, Skoda Octavia, Kia Sportage, Toyota Camry. Выяснилось, что Lada Granta и Kia Sportage с пятилетней историей выгоднее всего покупать в Кемеровской области. Цены на авто этих моделей в регионе составляют 290 тыс. рублей и 1,3 млн рублей соответственно.

В Чеченской Республике наиболее демократичные цены на пятилетние Hyundai Solaris. Машину можно купить в республике за 649,8 тыс. рублей, сообщает Auto.ru. Самые низкие цены на Renault Duster в Татарстане (779 тыс. рублей), на Skoda Octavia — в Самарской области (918,6 тыс. рублей), на Toyota Camry — в Дагестане (1,4 млн рублей).

На днях «АвтоВАЗ» анонсировал шестое за этот год повышение цен на свои автомобили. С 18 октября автомобили российского производителя в среднем станут на 1,5% дороже.